Il grande gesto di Zidane, apre la conferenza ringraziando i medici

Il calcio è tornato dopo due mesi di stop, ma è importante non dimenticarsi quello che è successo. La pandemia che ha investito il mondo ha provocato decine di migliaia di vittime e anche l’Italia ha registrato perdite importanti. Anche altri Paesi europei come la Spagna ha pagato a caro prezzo l’aggressività del virus che, per ora, non ne vuole sapere di andarsene. Per due mesi gli operatori sanitari hanno fatto grandi sacrifici per cercare di salvare più vite possibili. Uno sforzo che Zidane ha voluto omaggiare.

Il gesto di Zidane

All’inizio della conferenza stampa pre partita, l’allenatore delle merengues ha voluto ringraziare tutti i medici e ha voluto ricordare le vittime del Covid: “Prima di cominciare, vorrei esprimere il mio affetto per tutti quelli che hanno perso i propri cari in questo duro momento. Vorrei anche esprimere la mia gratitudine agli operatori sanitari e a tutta la gente che ha lavorato per salvare le persone e che continua a farlo. Inoltre vorrei ricordare tutti i membri della nostra famiglia del Real Madrid che ci hanno lasciato. E’ un momento complicato e strano, ma l’importante è parlare prima di questo”.