Il presidente della Federazione francese elogia Benzema. La risposta: “Preferisco ridere”

Karim Benzema nel 2019/2020 ha vissuto una delle stagioni migliori da quando è al Real Madrid. La punta francese ha totalizzato finora 26 gol stagionali in 47 partite e c’è ancora la fase finale della Champions da giocare. I Blancos dovranno ribaltare la sconfitta contro il Manchester City per proseguire nella competizione e raggiungere la Final 8 di Lisbona.

LE GRAET ELOGIA BENZEMA, LUI RISPONDE RIDENDO

Nella gestione Zidane l’attaccante è letteralmente esploso, ma dopo lo scontro con il presidente della federazione francese Le Graet per lui le porte della nazionale si sono chiuse senza poter partecipare alla vittoria dei Mondiali 2018. I due in passato hanno avuto qualche scontro verbale a distanza, ma nell’ultima dichiarazione Le Graet aveva elogiato Benzema per il rendimento dimostrato durante la stagione. Lo stesso Benzema ha gettato altra benzina sul fuoco riprendendo l’intervista aggiungendo una didascalia piuttosto eloquente: “Preferisco ridere“. Non proprio un segno di pace da parte dell’attaccante Blanco che non ha digerito l’esclusione dalla nazionale.