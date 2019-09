Il presidente della Liga Tebas: “Rivoglio Cristiano Ronaldo in Spagna”

Un addio al Real Madrid e alla Spagna dato nell’estate 2018, quello che ha visto per protagonista Cristiano Ronaldo, approdato in Italia alla Juventus. Un’assenza che nella penisola iberica si fa sentire, come ammesso dal presidente della Liga Javier Tebas. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Canal 11.

CR7 – “Pensavo che la sua partenza avrebbe influito maggiormente, tuttavia preferisco un campionato con CR7 che uno senza. Vorrei che tornasse in Spagna”.

MOURINHO – “Vorrei che tornasse anche José Mourinho alla guida di una formazione della Liga: è un grande allenatore, oltre che un grande nome con il quale promuovere il nostro campionato”.