Il pronostico di Morientes: “La Liga? La vincerà il Real Madrid”

Testa a testa tra Barcellona e Real Madrid per il primo posto in Liga. Dopo diciotto giornate, i blaugrana guidano la classifica con due lunghezze di vantaggio sui blancos. Più staccate le altre, con il Siviglia a -5 dalla vetta e l’Atletico a -7. Su quello che sarà l’esito finale del torneo si è sbilanciato Fernando Morientes, ex centravanti delle merengues.

PRONOSTICO – “Il mio cuore mi dice che sarà il Real Madrid a vincere il campionato, anche se credo che molto dipenderà da Messi. Quando c’era Cristiano Ronaldo era tutto molto più equilibrato. Entrambe le squadre, comunque, sono a un livello molto alto, ma solamenta da febbraio in poi potremo vedere chi starà meglio. Chi sarà più in forma conquisterà la Liga”.

