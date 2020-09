Il Real Madrid aspetta offerte per Jovic, Milan che fai?

Il Real Madrid dopo Bale è pronto ad un’altra operazione in uscita. I blancos vogliono cedere e sfoltire la rosa prima di operare in entrata. Il gallese venerdì mattina potrebbe sbarcare a Londra per firmare con il Tottenham e il suo spazio in futuro potrebbe essere occupato da Kylian Mbappé.

LUKA JOVIC CERCA SQUADRA, MILAN ALLA FINESTRA

Oltre a Bale anche Luka Jovic è ad un passo dall’addio dal club blancos, ma finora per lui non si è fatto avanti nessuno. Il talento serbo classe ’97 non ha sicuramente impressionato nella sua prima stagione, ma Zidane non è intenzionato a concedergli altre chance. La situazione potrebbe interessare il Milan che già in passato si era interessato al giocatore.