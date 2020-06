Il Real Madrid vince, il segreto è… Zidane: 179 formazioni diverse in 203 partite

Vinicius e Sergio Ramos hanno dato altri tre punti al Real Madrid. Netto il 2-0 con il quale i blancos hanno battuto il Maiorca nell’ultima gara di Liga. Continua il testa a testa in campionato contro il Barcellona. Gioventù ed esperienza per provare a vincere un altro titolo, l’ennesimo sotto la guida di Zinedine Zidane.

Se le prime pagine odierne dei quotidiani spagnoli esaltano i giocatori e la rosa madrilena, nelle scorse Marca aveva fatto notare un dettaglio non di poco conto. Ovvero la bravura di Zizou, nello schierare la formazione.

Real Madrid: Zidane è il segreto

Avere una rosa lunga e ricca di campionati è sicuramente un vantaggio. Ma bisogna anche essere in grado di usarlo. E in questo, a quanto pare, Zidane è stato un vero fenomeno. Infatti il tecnico blancos è riuscito a vincere praticamente ogni trofeo cambiando quasi sempre l’undici titolare. Da quando è approdato sulla panchina del Real Madrid compreso il suo ritorno dopo qualche mese di assenza (quando fu chiamato Lopetegui), Zidane in ben 179 occasioni su 203 ha modificato la sua formazione. Un dato incredibile che sottolinea l’importanza della rosa madrilena ma soprattutto la capacità del tecnico francese di gestire una squadra di campioni. Sotto la gestione Zidane, il Real Madrid ha vinto tre Champions e altri sette trofei. Sono stati 48 i giocatori impiegati negli anni da parte del tecnico, praticamente tutti i giocatori che hanno messo piede al Santiago Bernabeu.

