Il sassolino di Courtois: “Dopo Clasico, qualcuno al Barcellona ha festeggiato ma ora…”

Il portiere del Real Madrid, fresco vincitore della Liga, ha mandato una frecciata ai rivali catalani che avevano festeggiato troppo a suo dire dopo aver vinto il Clasico

Il Real Madrid ha vinto la Liga, la sua 35esima della storia. Un successo importantissimo e ottenuto con nervi saldi e tanto lavoro di squadra. Dopo la vittoria contro l'Espanyol che ha consegnato matematicamente il trionfo di Blancos, è stato tempo anche di togliersi qualche sassolino dalle scarpe da parte di Thibaut Courtois . Come riportato da Marca , il portiere madrileno ha voluto pungere i rivali del Barcellona e non solo.

TRANQUILLITA' - "Dopo il Clasico, alcuni giocatori del Barcellona hanno festeggiato come se avessero vinto il titolo", ha esordito Courtois. "Ma noi siamo rimasti sereni per battere il Celta in una partita difficile e il Getafe dopo, un'altra dura battaglia. La chiave è stata la vittoria contro il Siviglia quando abbiamo rimontato mentre tutti ci davano per morti. Con la Champions che arriva sapevamo che avremmo dovuto vincere questo titolo oggi, lo sapevamo e volevamo chìudere il discorso: tutto era preparato, compresi amici, famiglia, fan. Sapevamo di non poter perdere contro l'Espanyol. Stiamo vivendo una grande stagione e speriamo di continuare così".