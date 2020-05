Il Siviglia viola il protocollo, è bufera in Spagna

Durante questi mesi di stop i vari comitati scientifici hanno lavorato insieme alle Federazioni riguardo ai protocolli. Sia per quanto riguarda gli allenamenti, sia per quanto riguarda le partite gli addetti ai lavori dovranno rispettare norme severissime per una ripresa del calcio in completa sicurezza. Un protocollo che alcuni giocatori del Siviglia hanno violato.

Norme violate

“I primi a violare le norme“. Questo recita l’apertura online del quotidiano spagnolo Marca. Il riferimento è ovviamente ai giocatori del Siviglia che hanno approfittato della splendida giornata per fare un ritrovo con gli amici. Nulla di più sbagliato secondo le stringenti norme del protocollo spagnolo e ora ci si attende una sanzione da parte del club. La foto incriminata ha fatto il giro del web dopo che la moglie di Banega l’ha pubblicata sul suo profilo Instagram. Gli altri giocatori presenti sono De Jong, Ocampos e l’ex giocatore del Palermo Vazquez.