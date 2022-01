Il Valencia parla di furto dopo match col Real: interviene anche… Piqué

Il difensore del Barcellona si unisce alle polemiche del Valencia per l'arbitratto a favore del Real e dà un "consiglio" ai Pipistrelli

Sebbene il risultato di 4-1 non lasci troppo spazio a polemiche e recriminazioni, in realtà Real Madrid-Valencia fa molto discutere. In modo particolare le reazioni del club ospite dopo la gara. Tutto ha inizio per un rigore, molto dubbio, assegnato prima dell'intervallo che ha permesso ai Blancos di sbloccare la gara. Un fallo visto dal direttore di gara per un cContatto fra Alderete e Casemiro. Nessun intervento del Var a smentire il fischietto e rete del vantaggio firmata da Benzema.