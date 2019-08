In Spagna è già Joao Felix-Mania: “Ecco il nuovo Kakà”

Palla al piede e via di corsa, verso la porta avversaria. Joao Felix si è presentato in grande stile davanti ai propri tifosi. L’Atletico Madrid si è imposto sul Getafe nella prima gara stagionale grazie ad una rete di Alvaro Morata, ma è stato indubbiamente l’attaccante portoghese classe 1999 ad impressionare tutti per dinamismo, velocità di punta e concretezza. La progressione con cui ha seminato tre avversari e si è conquistato il calcio di rigore, poi fallito dal compagno Morata, ha destato grande impressione. E in Spagna si sprecano già i paragoni. Secondo il Mundo Deportivo, Joao Felix è pronto a diventare il nuovo Kakà. Un richiamo dettato dalla somiglianza nel dribbling e nella velocità palla al piede. Certamente si tratta di un’investitura pesante, ma l’ex Benfica sembra pronto a reggere al paragone ingombrante.