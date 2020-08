In Spagna sono sicuri, Neymar tornerà a giocare in Liga

Nel 2017 aveva fatto scalpore il trasferimento di Neymar al PSG per 222 milioni di euro. Il giocatore aveva lasciato il Barcellona dopo aver vinto tutto con i blaugrana, ma a Parigi non è ancora riuscito a bissare le vittorie spagnole. L’ex Santos inoltre affronterà l’Atalanta di Gasperini nei quarti di finale e il suo obiettivo è quello di arrivare fino in fondo alle Final-Eight.

NEYMAR IN ORBITA REAL MADRID

A fine stagione il giocatore e la società tireranno le somme e ancora non è certo che il brasiliano proseguirà la sua avventura francese. Dalla Spagna infatti danno per certo il ritorno in Liga di Neymar, anche se la squadra potrebbe non essere il Barcellona. Secondo quanto riportato da Don Balon Florentino Perez vorrebbe esaudire il suo sogno di portare al Bernabeu il brasiliano e dalla Francia intanto fissano il presso: 160 milioni di euro. Una cifra non indifferente alla quale si aggiunge un ingaggio faraonico.