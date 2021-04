Inaki Williams da record: scende in campo sempre da… 5 anni

Numeri incredibili per l'attaccante dell'Atletico Bilbao

Inaki Williams da record con l'Atletico Bilbao. L'attaccante sta entrando nella storia del club e non solo. Il classe 1994, come riporta Squawka Football non perde una partita dal lontano aprile 2016. Il giocatore spagnolo di origine ghanese ha avviato una lunghissima striscia di gare giocate dal 20 aprile di cinque anni fa e punta ad un guinness incredibile.