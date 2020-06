Inaki Williams insegue un record: sempre presente in Liga dal 2016

Un record davvero in credibile quello che si accinge a raggiungere l’attaccante dell’Atletico Bilbao Inaki Williams. Il calciatore spagnolo, in caso di presenza contro il Barcellona nel match di mertedì sera in Liga, toccherebbe la bellezza di 150 partite di fila nel massimo campionato spagnolo.

Nessuno, tra i calciatori in attività, è mai riuscito nell’impresa di non saltare neppure una gara vuoi per squalifica o per infortunio. Inaki Williams gioca costantemente dal 20 aprile 2016, in una partita contro l’Atletico Madrid al San Mamés. Da quel momento non ha mai smesso di giocoare. Al momento, il record assoluto appartiene all’ex giocatore della Real Sociedad Juan Antonio Larrañaga, che tra le stagioni 1986-1987 e 1991-1992 ha giocato 202 partite di fila. Inaki Williams punta anche a quella cifra, ma martedì si accontenterà di firmare quota 150. Il giocatore vanta anche il debutto con le Furie Rosse, quando il 17 maggio del 2016 Vicente Del Bosque lo aveva chiamato in vista di Euro 2016. Il suo debutto era poi arrivato il 29 maggio in un’amichevole contro la Bosnia.

