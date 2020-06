Inaki Williams promette: “Se segno all’Atletico Madrid, esultanza speciale contro razzismo”

Sono state settimane delicate per il mondo. Prima la pandemia di coronavirus, poi i fatti ben noti relativi al razzismo con l’episodio che ha visto la morte di George Floyd. Anche il mondo del calcio ha voluto unirsi nella lotta e, a modo suo, anche Inaki Williams proverà a far sentire la sua voce.

Parlando a Onda Cero, l’attaccante dell’Atletico Bilbao ha affermato che nella sfida di domani della Liga contro l’Atletico Madrid, spera di segnare una rete per mostrare a tutti una particolare esultanza, pensata proprio contro il razzismo. Oltre a indossare un braccialetto in silicone bianco e nero intrecciato con il motto No To Racism, il classe 1994 vorrebbe fare di più: “Mi piacerebbe festeggiare un gol con una esultanza particolare contro il razzismo“, ha detto Inaki Williams che sul ritorno in campo: “La verità è che la cosa migliore del mondo è stata tornare ad allenarsi e ora a giocare. Sentirmi calciatore veramente mi è mancato tantissimo”.