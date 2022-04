Inaki Williams un vero… robot: da 6 anni non salta una gara in Liga

Il calciatore dell'Atletico Bilbao è da record

Umano o robot? Inaki Williams mette a segno un record incredibile nel campionato spagnolo. Nonostante la delusione per la sconfitta del suo Atletico Bilbao contro il Celta Vigo di ieri, l'attaccante sarà senza dubbio soddisfatto per l'ennesimo traguardo ottenuto.

Infatti, come sottolineano anche Marca e lo stesso profilo ufficiale de LaLiga, con la presenza nell'ultima sfida di campionato, lo spagnolo dell'Athletic ha raggiunto i sei anni consecutivi senza mai saltare una partita del massimo torneo iberico.

Inaki Williams, tra le altre cose, in questa annata detenie anche il record di velocità in campionato. Per lui, tutte le partite giocate, ben 224 consecutive. Mai infortunato, mai squalificato, mai lasciato a casa dal proprio tecnico. Numeri davvero impressionanti. Umano o macchina? Qualche dubbio inizia a venire...