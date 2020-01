Iniesta e la nostalgia del Barcellona: “Tornerei in qualsiasi momento”

Ci sono legami impossibili da scindere anche per la distanza. Un esempio lampante riguarda il rapporto tra Andrés Iniesta e il Barcellona. Il centrocampista spagnolo ha vinto tutto con i blaugrana, ma da qualche anno ha deciso di trasferirsi con il Vissel Kobe per mettersi alla prova in un altro contesto. Un’avventura che da poco gli ha permesso di festeggiare l’ennesimo trofeo. Tuttavia, la nostalgia di casa resta grande, come testimoniato dalle sue parole riportate da Sport: “Ho ancora due anni di contratto, poi valuterò cosa fare. Non so se avrò la voglia o la forza di continuare un altro anno. Sicuramente mi piacerebbe tornare al Barcellona in qualsiasi momento, perché è casa mia, ma adesso parliamo di ipotesi. Mi sento ancora un calciatore e la cosa mi piace”.