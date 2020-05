Iniesta racconta: “Con Messi avremmo potuto vincere più Champions”

Andrés Iniesta ha dato l’addio al calcio due anni fa dopo una carriera stellare e arricchita da numerosi trofei. Don Andres ha lasciato la Catalunya per sposare il progetto del Vissel Kobe, nel campionato giapponese. Per il giorno del suo addio al Barcellona, la società gli ha riservato una festa in un Camp Nou gremito di tifosi. Durante una sua intervista al quotidiano argentino Olé l’ex centrocampista blaugrana ha definito così quel giorno: “Sono passati due anni da quel giorno che mai dimenticherò in vita mia. E’ stato un piacere averlo condiviso con tutti i tifosi“.

Rimpianto Champions

Durante l’intervista lo spagnolo ha parlato anche delle vittorie in Champions. Con la maglia blaugrana Iniesta ha alzato 4 volte la Coppa nel 2006, 2009, 2011 e 2015. Sempre secondo l’ex centrocampista le vittorie sarebbero potute essere anche di più: “Abbiamo vinto quattro Champions, ma avendo Messi in squadra avremmo potuto vincerne anche di più. Con la squadra che avevamo si poteva fare“.

Iniesta e Messi

L’ex giocatore blaugrana ha poi parlato di Leo Messi: “E’ impressionante come dopo tutti questi anni riesca ancora a sorprendere. Non deve essere facile essere Messi tutti i giorni. Devi avere molta fiducia in te stesso e tanta personalità”.