Inter, accordo totale col Barcellona per Lautaro: le cifre dell’affare

Lautaro Martinez dalla prossima stagione potrebbe non giocare più in Italia. Il giornale sportivo Don Balòn lancia la notizia di un “accordo totale” tra le parti per l’arrivo in Spagna dell’argentino.

MAL DI PANCIA

Lautaro da qualche mese a questa parte lamenta del ‘mal di pancia’ all’Inter tanto da spazientirsi in campo e non segnare più. Le sirene del Barcellona sono forti, e il desiderio dell’argentino di giocare a fianco del suo idolo Lionel Messi potrebbe essere più forte di qualsiasi tentazione di rinnovo contrattuale in Italia. Sembra che in queste ultime settimane il giocatore abbia fatto pressioni alla dirigenza interista affinché venisse ceduto ai blaugrana, tanto da ottenere una promessa: se il Barcellona dovesse presentare un’offerta da 90 milioni per lui, l’Inter non si opporrebbe.

ACCORDO TOTALE

In Spagna sono sicuri che tra il giocatore e il club catalano vi sia un accordo totale per le cifre e le tempistiche del prossimo contratto di Lautaro. Se così dovesse essere il futuro del giocatore sarebbe ancor più lontano da Milano, in un momento in cui la società di Suning sta vivendo un periodo non facile sul campo, con una serie di risultati deludenti da quando ha ripreso il campionato che hanno persino messo in bilico la posizione di Antonio Conte. Una situazione di calciomercato in divenire che si scioglierà soltanto nei prossimi giorni.