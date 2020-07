Inter, Lautaro rinuncia al Barcellona ma non è finita: si fa avanti il Real Madrid

Lautaro Martinez difficilmente la prossima stagione sarà un giocatore nerazzurro. Il giocatore da qualche mese esprime la volontà di cambiare aria e confrontarsi con un campionato differente, e l’Inter potrebbe accontentarlo.

VOGLIA DI CAMBIARE ARIA

Da parte di Lautaro Martinez c’è voglia di cambiare aria. Le due stagioni in nerazzurro sono servite per conoscere il calcio europeo e maturare, e adesso il calciatore si sente pronto per un’esperienza nuova e in un campionato che lo affascina parecchio, la Liga. E’ di dominio pubblico la questione di mercato delle ultime settimane con il Barcellona, che però allo stato attuale sembra essere tramontata. Dopo i blaugrana si sono fatti avanti diversi club per il giocatore argentino, ma uno in particolare ha catturato l’attenzione dell’ex Lanùs.

TENTAZIONE MADRID

Secondo quanto riportato da Don Balòn, per Lautaro adesso si sarebbe fatto avanti il Real Madrid. Le difficoltà economiche della trattativa con la dirigenza interista non sono poche, e probabilmente sarà fondamentale la volontà del giocatore, che qualora dovesse dire a chiare lettere di non voler restare un minuto in più all’interno di Appiano Gentile, potrebbe essere ceduto ai Blancos per una cifra ridotta rispetto a quanto chiesto finora da Giuseppe Marotta. Lautaro spinge, il Real Madrid si avvicina e l’Inter aspetta che arrivi un’offerta degna di essere presa in considerazione.