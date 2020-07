Inter, Messi lo chiama in Spagna e lui ci pensa: tentazione per Skriniar

Il Barcellona vuole fare acquisti in Italia in vista del prossimo calciomercato. A dettare la linea dei movimenti in entrata sarà Leo Messi, che è ancora in dubbio per il rinnovo del suo contratto col club catalano.

IL DUBBIO DI MESSI

Il dubbio di Messi non è affatto piccolo, anzi, coinvolge il Barcellona e lo sviluppo tecnico della squadra. Il fuoriclasse argentino pensa che l’organico abbia bisogno di rinforzi in ogni zona del campo, ed è disposto a restare soltanto se la dirigenza catalana sarà in grado di accontentare la sua personalissima “lista degli acquisti”. Uno dei nomi segnati per il prossimo calciomercato riguarda un giocatore dell’Inter, che tanto bene sta facendo nel corso delle ultime stagioni.

IL RINFORZO NECESSARIO

Milan Skriniar rappresenta per Messi uno dei rinforzi necessari per la squadra blaugrana. Il centrale difensivo è entrato nel mirino del Barcellona in vista del prossimo calciomercato, ma l’Inter non lo darà via tanto facilmente: la valutazione per il difensore si aggira almeno attorno ai cinquanta milioni di euro, ma naturalmente la cifra richiesta dalla società di Suning potrebbe essere molto più alta. Messi chiede rinforzi e in Spagna provano ad accontentarlo, ma non sarà affatto facile almeno per questa volta.