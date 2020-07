Inter, non solo il Barcellona per Lautaro: si inserisce anche il Manchester City

Lautaro Martinez è tra i giocatori più desiderati in Europa in questo momento. Alla corte spietata del Barcellona e del Real Madrid, adesso sembra che si sia aggiunta anche quella del Manchester City.

VOGLIA DI ANDARE VIA

Lautaro ha voglia di andare via. La volontà dell’argentino è stata espressa a più riprese durante vari colloqui avuti sia con il tecnico Antonio Conte, che con la dirigenza rappresentata da Giuseppe Marotta. Il club di Suning non tratterrà a forza il giocatore, ma nemmeno è intenzionata a svenderlo: sul valore del calciatore si è attualmente arenata la trattativa col Barcellona, che in questo momento non può permettersi di spendere quanto richiesto dai nerazzurri per l’attaccante. Così si è fatto avanti il Manchester City, pronto a sborsare la cifra richiesta dall’Inter.

L’EREDE DI AGÜERO

Pep Guardiola ha indicato Lautaro Martinez come perfetto erede di Agüero. L’attaccante ex Atletico Madrid lo scorso giugno ha rimediato un infortunio al menisco che potrebbe tenerlo lontano dai campi per un po’ di tempo, e da qui la necessità di andare alla ricerca di un giocatore che possa rimpiazzarlo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito del giornale sportivo Sport sembra che i Citizens siano intenzionati a spendere 100 milioni di euro per portare in Inghilterra l’attaccante argentino, approfittando delle difficoltà economiche dei blaugrana per non avere concorrenti all’interno di una trattativa già di per sé complicata. L’allenatore del City vuole Lautaro, e quest’ultimo è desideroso di cambiare aria: la trattativa potrebbe subire una brusca accelerata nelle prossime settimane.