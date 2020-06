Invasione di campo in Liga: “A rischio integrità del campionato”

Nonostante lo stadio blindato per la partita tra Maiorca e Barcellona, un coraggioso ammiratore di Leo Messi è riuscito ad evitare la sicurezza irrompendo in campo per una foto con il suo idolo. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web mettendo in imbarazzo LaLiga che dopo poche ore ha commentato la vicenda con un comunicato piuttosto duro.

La condanna della Liga

“L’invasore non indossava una maschera o guanti quando è entrato in campo, ha disobbedito agli ordini del personale di sicurezza e ha infranto le leggi sulla sicurezza sanitaria in atto a causa della pandemia di Coronavirus. Queste azioni costituiscono un reato e mettono a repentaglio la salute di tutti e l’integrità della competizione“. Questo è quanto si legge nel comunicato della Liga. Una risposta dura che condanna un gesto che potrebbe avere conseguenze molto più gravi.