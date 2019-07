James Rodriguez, palla a Florentino Perez. Jorge Mendes: “Chiedete al presidente…”

Continua il tormentone legato al futuro di James Rodriguez. Il colombiano si è unito nella giornata di ieri al ritiro del Real Madrid ma le voci di mercato continuano a non cessare. Vicinissimo al Napoli prima, accostato all’Atletico Madrid poi. Per l’ex Bayern Monaco tutte le porte sono ancora aperte.

Lo stesso agente del calciatore, il potente Jorge Mendes, ha preferito non rispondere riguardo al proprio assistito “passando la palla” al presidente dei Blancos Florentino Perez.

DECIDE IL REAL – Come riporta Goal.com che cita Marca, il procuratore ha risposto ad una domanda sul futuro di James Rodriguez chiedendo di chiamare in casa il numero uno dei blancos: “James? Dovete chiedere a Florentino Perez che è qui accanto a me. Io voglio solo il meglio per il mio assistito e per il club”, ha glissato Mendes.

Il colombiano, dopo due stagioni al Bayern Monaco, potrebbe non fermarsi al Real Madrid, vista anche la poca considerazione nei suoi confronti da parte di Zidane, ma i recenti infortuni di Asensio, Mendy e Jovic potrebbero cambiare i piani del Blancos.