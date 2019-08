James Rodriguez, ritorno al Bernabeu e standing ovation dei tifosi del Real Madrid: “Sensazione unica tornare qui…”

James Rodriguez torna a vestire la maglia del Real Madrid in una partita ufficiale. Lo fa davanti al pubblico del Santiago Bernabeu che non aspettava altro per accoglierlo come un eroe. Il colombiano, desiderio di mercato del Napoli, è sceso in campo da titolare nella sfida tra i Blancos e il Valladolid – 1-1 finale con reti di Benzema e Guardiola -.

Al suo ingresso sul terreno di gioco, il pubblico del Santiago Bernabeu gli ha dedicato una standing ovation di bentornato “a casa”. Tutti i tifosi blancos in piedi ad applaudire e lui, al termine della gara, non poteva non sottolineare la propria gioia per essere stato protagonista di quel gran bel gesto. Sui propri canali social ufficiali, James Rodriguez ha scritto: “Dopo tanto tempo torno al Bernabeu. È stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per il sostegno. Continuiamo a lavorare per migliorare”. Il tutto accompagnato da una emoticon di un cuore.

Per James Rodriguez, quasi un’ora di gioco, e la convizione che i rumors di mercato, forse, adesso termineranno…