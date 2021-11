Javi Moreno avverte l’Atletico Madrid: “Non passare il girone sarebbe un flop”

L'Atletico Madrid si gioca le sue carte per provare ad accedere agli ottavi di finale di Champions League

Tra le formazioni più attese, l'Atletico Madrid finora è quella che ha maggiormente deluso le aspettative in Champions League. Infatti i Colchoneros rischiano di uscire nella fase a gironi, dove condividono il secondo post nel girone insieme al Porto. La mancata qualificazione agli ottavi di finale sarebbe un fallimento secondo Javi Moreno. L'ex attaccante di Atletico e Milan lo ha ammesso ai microfoni di AS: "L'Atletico è favorito, visto che in generale ha una squadra migliore del Milan. Bisogna però tenere presente che le squadre italiane sono sempre difficili da affrontare e sicuramente creeranno molti problemi. L'Atletico ha necessità, dovrà fare la partita. Per qualificarsi dipende solo da sé stesso, mentre il Milan ha bisogno di qualche combinazione in più. Per individualità e gioco, la squadra di Simeone è un gradino sopra il Milan a mio parere. Non superare la fase a gironi sarebbe un fallimento. Anche per il Milan, certo, ma sono passati diversi anni dall'ultima volta in cui ha raggiunto gli ottavi di Champions League".