Joao Felix si ferma ancora: terzo infortunio stagionale per l’asso dell’Atletico Madrid

Cattive notizie per l’Atletico Madrid e per Joao Felix. L’asso portoghese si è infortunato nel corso dell’allenamento odierno dei Colchoneros subendo una distorsione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. La lesione sarebbe di lieve entità e lo dovrebbe vedere fermo per circa 3 settimane.

Una spiacevole news per il club di Madrid e per Diego Simeone che in stagione aveva già dovuto fare i conti con diversi forfait di Joao Felix. Per la stellina ex Benfica, come riporta Marca, si tratta del terzo infortunio stagionale alla prima annata in colchoneros. Fortunatamente per il giocatore non dovrebbe perdere nessuna gara in quanto prima della possibile ripresa de La Liga ci sarà modo di allenarsi e recuperare un minimo di forma. Contando tutte le competizioni, Joao Felix ha preso parte a 28 partite in questa sua prima stagione a Madrid.