Joaquin nella storia della Liga: 551 presenze e Raul scavalcato

Joaquín Sánchez Rodríguez, meglio noto solo come Joaquín, è entrato a tutti gli effetti nella storia del campionato spagnolo. Il calciatore, centrocampista del Betis di cui è capitano, ha messo a segno un record incredibile facendo registrare la sua 551esima presenza nella Liga.

Joaquin da record: Raul superato

El Pisha, questo il soprannome di Joaquin, ha messo in bacheca la presenza numero 551 in Liga superando l’ex attaccante del Real Madrid Raul, fermo a 550. Si tratta di un record assoluto per i calciatori in attività ma ancora ben distante dal massimo numero di gare giocate nel campionato iberico. Infatti, al comando della speciale classifica c’è l’ex portiere Andoni Zubizarreta che vanta addirittura 622 presenze.

In ogni caso per Joaquin si tratta di un traguardo da festeggiare tanto che nella sfida disputata nella notte contro l’Alaves ha indossato una fascia speciale con la data della sua prima presenza in Liga e di quella che è stata appunto l’ultima fino ad ora. Il quasi 39enne (farà gli anni il 21 luglio può esultare per questo grande risultato.

