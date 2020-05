Joaquin, tra isolamento e ritorno in campo: “Cerco di far sorridere i fan sui social. Liga? C’è confusione…”

Quarantena, forse, quasi finita. I calciatori potrebbero presto riprendere gli allenamenti seguendo le norme di sicurezza in merito all’emergenza coronavirus. Anche in Liga c’è chi come Joaquin si prepara alla ripartenza. Lo spagnolo del Betis ha parlato a Telecinco della possibilità di tornare in campo, almeno per gli allenamenti: “Noi ci siamo allenati comunque ogni giorno perché non possiamo lasciare il nostro fisico neppure in casa. E se Dio lo vorrà, LaLiga riprenderà presto e dovremo essere in forma”.

CONFUSIONE – Ma sul momento, e soprattutto sulle date di ripresa, ancora tante incertezze: “Ora c’è ancora un po’ di confusione. Il protocollo che usiamo è quello che ci viene dato dal Governo e dal Ministro della Salute. Questo mese inizieremo ad andare uno per uno al campo. Poi andremo a gruppi di tre o quattro fino ad arrivare alla fase con tutto il gruppo. Passeremo due o tre settimane molto intense per ritrovare quello stato di forma che ci possa permettere di tornare a giocare in Liga. Sarà molto difficile rimettersi al passo con la stagione e con la condizione fisica precedente. Tutto questo lo faremo sempre fino a quando ci sarà la giusta sicurezza”.

ISOLAMENTO – Simpatico anche il modo con cui Joaquin ammette di aver trascorso l’isolamento domestico: “Fortunatamente sono raramente di cattivo umore. Cerco sempre di passare il tempo nel migliore dei modi e di far ridere la gente. Con la reclusione in casa le persone vedono di più i social network e quindi ho cercato di far ridere i fan il più possibile. Visto il momento in cui viviamo, far ridere la gente migliora questa situazione”.