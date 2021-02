Jordi Alba: “Koeman sta lavorando bene. Psg? Se non ci fossero Neymar e Di Maria…”

Le ultime settimane sono state decisamente positive per il Barcellona. Il club catalano si è riscattato velocemente dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro l’Athletic Bilbao e ora è in seconda posizione. La sfida negli ottavi di finale di Champions contro il Psg fa paura, ma c’è comunque fiducia tra i giocatori blaugrana.

SPERANZA

Il terzino spagnolo Jordi Alba ha commentato l’avvicinamento al match, senza tralasciare alcuni dubbi di formazione: “Piqué è un giocatore fondamentale per noi, lo dico per qualità, esperienza e personalità. Deciderà il mister se farlo giocare domani dopo il lungo infortunio, anche i suoi sostituti stanno facendo bene. Su Koeman aggiungo che sta facendo un grande lavoro. Sono arrivati tanti nuovi giocatori e serve ovviamente tempo, non è facile. Le assenze di Di Maria e Neymar? Meglio se non giocano… Ma il Psg ha comunque altri calciatori importanti e pure noi arriviamo a quest’incontro con diversi assenti. Le sensazioni sono positive, però in partite di questo calibro solo il campo può dire chi è favorito”.