Juventus, Douglas Costa non convince: tre big europee pronte per l’offerta

L’esterno offensivo della Juventus, Douglas Costa, nella prossima stagione potrebbe non indossare più la maglia bianconera.

TROPPO DISCONTINUO

Le doti tecniche del brasiliano non sono mai state in discussione all’interno della dirigenza juventina. Ciò che invece ha sempre sollevato qualche dubbio è la scarsa continuità di prestazione, dovuta in parte anche ai ripetuti infortuni a cui è soggetto il calciatore. Per questa ragione l’ex Bayern Monaco è pronto a lasciare i bianconeri qualora dovesse arrivare un’offerta congrua al suo valore: in questo momento sembra che tre big europee stiano sondando il terreno per il giocatore.

IN USCITA

Psg, Manchester City e Atletico Madrid pare che siano i top club europei pronti a fare un’offerta per aggiudicarsi le prestazioni del brasiliano. Il suo contratto scade il 30 giugno 2022, e dal momento che pare che non ci sia alcuna intenzione di estendere l’impegno tra le parti, per l’esterno offensivo la dirigenza bianconera è pronta a richiedere 35 milioni di euro. Il calciatore, che in stagione è sceso in campo 28 volte realizzando 2 gol, è pronto ad andare via dalla Juventus, e il club pare che sia già disposto ad ascoltare le proposte che arriveranno nelle prossime settimane.