Juventus, il sostituto di Bernardeschi arriva dal Barcellona

La Juventus sta iniziando a cercare un sostituto per Federico Bernardeschi. L’esterno ex Fiorentina non ha mai convinto del tutto, e nella prossima sessione di mercato potrebbe lasciare i bianconeri.

LA DELUSIONE

Arrivato nell’estate del 2017 per 40 milioni di euro dalla Fiorentina, Bernardeschi non è riuscito a lasciare un segno nel corso delle ultime stagioni a Torino. L’esterno offensivo da quando è iniziata la sua avventura alla Juventus in 106 presenze è andato a segno 10 volte, realizzando 14 assist. La società di Agnelli adesso sta pensando di cedere l’ala, nel tentativo di trovare un nuovo profilo che possa integrarsi in maniera migliore col consolidato tandem Cristiano Ronaldo-Dybala.

OBIETTIVO DEMBÉLÉ

Secondo quanto riportato da Don Balon, il team di mercato bianconero sarebbe pronto a spendere per Ousmane Dembélé 90 milioni di euro. L’esterno offensivo nel corso dell’ultima stagione in Liga ha collezionato soltanto 5 presenze e 1 rete, non riuscendo nemmeno lui – come Bernardeschi in Italia – a trovare la sua definitiva consacrazione. Il classe 1997 pare che sia disponibile al trasferimento in Serie A, ma il suo contratto in scadenza nel 2022 e le alte richieste del club catalano potrebbero fare da ostacolo ad una trattativa parecchio difficile.