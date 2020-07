Juventus, la storia si ripete: il “nuovo Nedved” rifiuta Barcellona e Real Madrid

Nel suo passato da giocatore bianconero Pavel Nedved più volte ha resistito alle sirene spagnole del Barcellona e del Real Madrid pur di restare in Italia, prima alla Lazio e poi alla Juventus. Adesso sembra che la storia si sia ripetuta.

IL NUOVO NEDVED

In patria è già stato indicato come l’erede di Pavel Nedved, malgrado la giovanissima età. Adam Hlozek, classe 2002, è l’esterno offensivo dello Sparta Praga desiderato da più di mezza Europa. La sua valutazione si aggira intorno ai diciotto milioni di euro, e sembra che le due big spagnole si siano precipitate su di lui nel tentativo di sbaragliare la concorrenza. Il ragazzo però ha rifiutato la meta spagnola, proprio come accaduto in passato all’attuale dirigente bianconero.

IL SUO FUTURO

Il futuro del ragazzo sembra che sia maggiormente orientato verso la Bundesliga. Secondo quanto riportato da Don Balòn sarà in Germania il futuro del ragazzo, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in prima fila per tentare di strappare alla concorrenza il ragazzo dal futuro assicurato. Su di lui c’è anche un’altra ex di Nedved, la Lazio, e non è escluso che l’abile direttore sportivo Igli Tare possa sorprendere tutti portando il ragazzo in Italia prima che le altre concorrenti se ne accorgano.