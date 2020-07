Juventus, maxi scambio col Barcellona per Griezmann

Antoine Griezmann è l’attaccante più richiesto in questi ultimi giorni da parte dei top club europei. Tra questi c’è la Juventus, che non ha mancato di far pervenire alla dirigenza catalana il proprio interessamento nei riguardi del giocatore.

L’UOMO GIUSTO

L’attaccante del Barcellona, Antoine Griezmann, rappresenta l’uomo giusto per l’attacco bianconero. Il catalano ha grandi doti tecniche e una buona capacità di andare in rete, e potrebbe essere lui il falso nove ideale da affiancare a Cristiano Ronaldo per la prossima stagione. Le difficoltà non sono poche, considerato il costo del cartellino e l’ingaggio, ma il tempo per trattare non manca e il club blaugrana ha già fatto pervenire ad Agnelli una prima controfferta per il piccolo diavolo.

MAXI SCAMBIO

Secondo alcuni media sportivi turchi come SonDakika, il Barcellona ha chiesto alla Juventus un maxi scambio per imbastire la trattativa inerente ad Antoine Griezmann. Questo scambio include l’arrivo in Spagna di due top giocatori bianconeri, Douglas Costa e Rabiot, col il “solo” attaccante catalano in direzione Torino. L’offerta da parte della Juventus è stata rispedita al mittente, ma non sono da escludersi bruschi cambi di scena e ripensamenti dell’ultima ora, che potrebbero riavvicinare le parti nel tentativo di arrivare ad una conclusione che accontenti tutti.