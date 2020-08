Juventus, mossa di mercato: Cristiano Ronaldo spinge per un ex Real Madrid

Cristiano Ronaldo prova a portare a Torino un suo ex compagno del Real Madrid, Casemiro. Il calciatore brasiliano riflette e la Juventus studia la strategia giusta per concludere l’affare.

L’AFFARE

Casemiro la prossima stagione potrebbe vestire la maglia bianconera. La Juventus ha bisogno di rinforzi a centrocampo, il reparto che nel corso dell’ultimo campionato ha sofferto maggiormente la gestione di Sarri, con Ramsey spesso fuori per infortunio, e Rabiot che non ha mai pienamente convinto. Secondo quanto riportato da Don Balon, pare che Cristiano Ronaldo stia provando a convincere il brasiliano a prendere in considerazione l’offerta della dirigenza juventina. Altro scoglio importante da superare sarà la richiesta madrilena, che potrebbe non essere inferiore a 80 milioni di euro.

IL RENDIMENTO

Fin dal suo arrivo in Spagna, Casemiro ha messo in mostra grandi qualità sotto l’aspetto tattico, riuscendo a mantenere in equilibrio la squadra con la sua grande dinamicità a centrocampo, rendendosi anche partecipe in zona gol. Con la maglia del Real Madrid il calciatore fin qui ha collezionato 239 presenze accompagnate da 23 reti e 18 assist.