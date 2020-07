Juventus, senti Zidane: “Non so se rimarrò un altro anno al Real Madrid”

La Juventus da qualche settimana ha messo in dubbio la posizione del proprio tecnico Maurizio Sarri. Le prestazioni non convincenti, accompagnate da qualche risultato non del tutto entusiasmante, stanno facendo traballare la posizione dell’allenatore ex Napoli in vista della prossima stagione.

SARRI OUT

Sono tantissimi i tifosi juventini che in queste ore stanno riempiendo i social col grido unisono: “Sarri out”. Una richiesta che sorge alla luce degli ultimi risultati in campionato, che hanno permesso alle concorrenti di strappare qualche punto alla formazione bianconera. Il feeling con l’ex allenatore del Chelsea e la tifoseria non è mai nato del tutto, e queste ultime giornate di campionato saranno decisive per capire il futuro della panchina della Juventus.

L’ASSIST DI ZIDANE

L’assist per la società di Agnelli nel frattempo arriva da Zidane. L’attuale allenatore del Real Madrid nel corso della conferenza stampa pre-partita contro il Leganes ha rilasciato dichiarazioni interessanti in merito al suo futuro: “Per la prossima stagione nessuno sa cosa accadrà, per questo preferisco non parlarne. Ho un contratto, sono felice e mi piace quello che faccio, ma nel calcio non si sa mai. Tutto può cambiare da un giorno all’altro. Per ora sono qui, ma vedremo fino a quando”.

Delle dichiarazioni che stanno facendo sognare tantissimi tifosi juventini, che ora più che mai sperano nell’arrivo dell’attuale tecnico madrileno.