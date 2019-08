Kagawa confessa: “A volte sogno ancora l’attentato al bus del Dortmund”

Certi incubi non si estinguono facilmente. Sono destinati a continuare nel tempo, come una persecuzione nei confronti dell’individuo sofferente. E’ il caso di Shinji Kagawa. Centrocampista giapponese, milita da poco nel Saragozza dopo una lunga militanza nel Borussia Dortmund. Proprio con i gialloneri ha vissuto una disavventura terribile, rimanendo coinvolto con gli altri compagni in un terribile attentato. Il bus della squadra fu colpito da un’esplosione, che fortunatamente non costò la vita ad alcun giocatore. Solamente Marc Bartra rimase ferito. Tuttavia, l’episodio è stato sufficiente a scioccare profondamente Kagawa che ha ammesso a Marca: “Ho ancora paura quando salgo su un bus. A volte, ho degli incubi e rivivo l’intero momento dell’attacco”.