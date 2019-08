Keylor Navas non ci sta e chiede la cessione: non farà il secondo di Courtois al Real Madrid

Keylor Navas non ci sta. Il portiere del Real Madrid si sente una prima scelta e vuole giocare la prossima stagione da protagonista. Se i blancos hanno scelto Courtois come titolare, allora lui proverà ad esserlo altrove.

Il protagonista delle tre Champions League consecutive dei madrileni è stato messo in disparte dopo l’arrivo del belga e, adesso, chiede la cessione per poter tornare ad essere costantemente in campo.

GIRANDOLA – Stando a quanto riporta Marca, il portiere della Costa Rica ha dato l’ultimatum al club chiedendo di trovargli una squadra. “Sa che Courtois è il titolare e ha sollecitato per andare via”, queste le parole del quotidiano spagnolo in prima pagina. Per Keylor Navas, in realtà, le piste non mancano. Tra le squadre maggiormente interessate, infatti, potrebbe esserci anche il Paris Saint-Germain. Con il solo Areola, dopo la partenza di Buffon, non è un segreto che i campioni di Ligue 1 stiano cercando un estremo difensore di assoluto spessore. Ecco perché, la forte candidatura di Keylor Navas potrebbe proprio fare al caso dei francesi. E, indirettamente, anche del Milan. L’interesse del Psg per Donnarumma è ben noto e la possibilità di arrivare a Navas interromperebbe di fatto le sirene francesi nei suoi confronti.