Kluivert e l’intesa magica con Rivaldo: “Sapevamo sempre con voleva l’uno dall’altro”

Insieme hanno rappresentato una coppia da sogno per i tifosi del Barcellona. Patrick Kluivert e Rivaldo hanno lasciato il segno nella storia del club catalano segnando gol a raffica. Probabilmente c’è chi li vorrebbe rivedere in campo, magari per aiutare Messi e compagni nel Clasico contro il Real Madrid nel week end.

STOCCATA

Patrick Kluivert ha ricordato l’intesa con Rivaldo in un’intervista concessa ai canali della Liga: “Mi trovavo molto bene sul campo con Rivaldo, sapevamo sempre cosa ognuno volesse dall’altro. Abbiamo segnato tanti gol insieme, lui mi ha fornito tanti assist e io ho fatto altrettanto. Avevamo un bel feeling, facevamo quello che ci piaceva e nel modo migliore. Siamo stati sicuramente una gran bella coppia”,