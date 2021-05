Koeman e il futuro di Messi: “Sua ultima al Camp Nou? Se va via lui chi segna?”

Il tecnico si interroga sul futuro de La Pulce

Una serata particolarmente amara per il Barcellona che dice addio definitvamente ai sogni di gloria in Liga. La sconfitta contro il Celta Vigo (1-2) ha messo la parola fine ad ogni speranza di vincere il campionato che sarà, dunque, una questione tra le due squadre di Madrid. Al termine della sfida, come riportano i media spagnoli, Ronald Koeman ha parlato della gara ma anche del futuro di Lionel Messi che potrebbe aver giocato la sua ultima partita al Camp Nou.