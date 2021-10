Koeman esonerato, parla Ancelotti: “Questa è la vita dell’allenatore. L’importante è…”

Parla il tecnico del Real Madrid dopo l'esonero del collega del Barcellona

GARA - Sul match finito 0-0: "Tre gare senza vincere in casa? Delle tre partite credo che avremmo meritato di vincerne due. Dobbiamo capire che si tratta di partite difficili per questa squadra, perché in questo tipo di sfide ci manca la presenza in area". E ancora: "Potete chiamarmi matto, ma la squadra mi è piaciuta. Soprattutto nel secondo tempo. I miei giocatori hanno dato tutto e dobbiamo continuare su questa strada".