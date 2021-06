Koeman, il figlio attacca Laporta: “Non capisco il suo comportamento”

Il tecnico olandese potrebbe lasciare il Barcellona

Archiviata una stagione non semplice, il Barcellona valuta le prossime mosse per tornare nuovamente dominante come sotto le gestioni di Pep Guardiola e Luis Enrique e, in parte, con Ernesto Valverde . Il primo grande rebus riguarda l'allenatore da cui ripartire nella prossima annata. Ronald Koeman può vantare la conquista della Copa del Rey, ma di contro ha perso la Liga e ha rimediato una netta sconfitta nel doppio confronto contro il Paris Saint-Germain negli ottavi di Champions League.

Il figlio dello stesso Koeman, Ronald jr ha spiegato ai microfoni di Sport le sue impressioni: "Spero che mio padre alleni qui a Barcellona anche il prossimo anno, ma non dipende da me. Papà sta bene, non è preoccupato, crede in sé stesso. Tutti vogliamo che la decisione venga presa il prima possibile. Ovviamente mi auguro che possa continuare qui, se lo merita. L'anno scorso è stato strano, però ha fatto bene vincendo la Copa del Rey. Peccato per le ultime partite in cui gli è sfuggita la Liga. Laporta? E' sicuramente un gentleman, ma non può dire ad un allenatore che prenderanno la decisione definitiva nei prossimi 15 giorni. Non capisco la ragione".