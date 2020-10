Koeman punge Valverde e Setien: “L’anno scorso De Jong fuori posizione”

Il legame con il Barcellona non si è mai interrotto, nemmeno al termine della carriera da giocatore. Ronald Koeman si gode il ritorno in Catalogna, stavolta da tecnico del club blaugrana. L’allenatore olandese ne ha parlato a Uefa.com: “Ogni volta che tornavo a Barcellona pensavo di essere a casa, pronto a rivedere gli amici. Conosco molto bene la città e tornarci è fantastico. Sono olandese, ma forse sarebbe meglio dire spagnolo-olandese o catalano-olandese perché sono stato qui nove anni”.

RILANCIO

Il compito di Koeman non è semplice, dato che dovrà rilanciare diversi interpreti del Barcellona apparsi piuttosto spenti nell’ultima stagione. Tra questi c’è anche De Jong: “Frenkie è un giocatore molto bravo. Vede tutto quello che succede in campo, prende sempre la decisione giusta e, soprattutto, è sempre nel posto giusto. L’anno scorso non ha giocato nel suo ruolo ideale. Per un giovane è sempre difficile venire a Barcellona: c’è un’altra lingua, un altro modo di vivere e di allenarsi, ma ora gli darò tutto l’aiuto che gli serve e lo farò giocare nel suo ruolo. Le sue qualità, comunque, non sono in dubbio”.