Koeman tifoso del Real per una notte: “Meglio un k.o. dell’Atletico nel derby”

In casa Barcellona non tira un’aria piacevole. La disfatta in Champions League contro la Juventus è stata durissima e rischia di lasciare pesanti strascichi dal punto di vista psicologico tra i catalani. Ora non resta che cercare di ripartire dal campionato, provando a rosicchiare punti alle squadre di vertice. In questo senso diventa cruciale il risultato del derby di Madrid tra Real e Atletico. I Colchoneros vogliono provare ad allungare, ma i Blancos non intendono lasciar altri punti per strada e con una vittoria accorcerebbero le distanze.

PREFERENZA

Dunque quale risultato può aiutare il Barcellona? Meglio una vittoria del Real che precede i catalani o uno stop dei primi della classe? Il tecnico del Barça Ronald Koeman non ha dubbi: “Nelle partite abbiamo sempre creato delle occasioni. Dobbiamo migliorare in difesa ma non è una cosa che mi ossessiona molto, analizzando gli undici gol che abbiamo subito in campionato, ce ne sono stati solo tre su azione. Dobbiamo essere più concentrati sui dettagli della partita. Problemi psicologici? Non credo, siamo il Barcellona e i giocatori devono reagire. Derby di Madrid? Possiamo commentare altre partite, ma prima dobbiamo vincere la nostra. Guardando la classifica, è meglio che perda l’Atletico”.