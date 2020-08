Koeman torna a Barcellona: incontro con Messi e Bartomeu?

La situazione in casa Barcellona è a dir poco esplosiva. Le ferite dell’8-2 rimediato contro il Bayern Monaco in Champions League non si sono ancora rimarginate. Inoltre, come se non bastasse, c’è la grana Messi: il fuoriclasse e simbolo del Barça ha fatto intendere di voler lasciare la squadra catalana a causa dei conflitti con parte della dirigenza e con il presidente Josep Maria Bartomeu. Si tratterebbe di un divorzio clamoroso.

RIPENSAMENTO

Tuttavia l’addio potrebbe non verificarsi per far spazio a un ripensamento tra le parti. Infatti, secondo Sport, il tecnico Ronald Koeman starebbe tentando di organizzare un incontro tra Messi e Bartomeu per provare a discutere della situazione, trovando una soluzione vantaggiosa per tutti. Per questo motivo starebbe per tornare in città.