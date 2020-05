Kroos annuncia: “Ancora tre anni al Real Madrid. Non mi vedo altrove”

Tony Kroos mette la parola fine alle voci di un possibile addio al Real Madrid. Il centrocampista tedesco è intervenuto ai microfoni dell’agenzia stampa DPA per parlare della ripresa del campionato dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, ma soprattutto per chiarire quello che sarà il suo destino, sempre a tinte blancos…

CHIAREZZA – “Ho ancora tre anni di contratto e ho intenzione di rimanere qui per quel tempo”, ha detto Kroos. “Quando passeranno quelle stagioni avrò 33 anni e sarà un buon momento per pensare a come mi sento fisicamente e mentalmente e capire se vorrò continuare a giocare”. E ancora: “In ogni caso, non ci saranno voci sul mio conto o titoli di giornale come ‘Kroos va in Cina’ o simili. Non avremo queste voci sul mio conto per questi anni. Scordatevelo”. E a proposito di futuro, il centrocampista tedesco ha escluso definitivamente un ricongiungimento con Pep Guardiola nel 2023: “Aldilà di Guardiola, dico in generale che non posso immaginare di andare altrove rispetto a dove sono ora”, ha spiegato Kroos.