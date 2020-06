Kroos giura amore al Real Madrid: “Voglio chiudere qui la carriera”

Toni Kroos ha sposato il progetto Real Madrid nel 2014, dopo la vittoria del Mondiale con la Germania in Brasile. Il classe 1990 con la maglia dei Blancos ha vinto praticamente tutto e quando sembrava avvicinarsi l’idea di cambiare aria, ecco che l’ex Bayern ha spiazzato tutti con le sue dichiarazioni.

Il desiderio di Toni Kroos

Intervistato dal magazine tedesco GQ il centrocampista ha parlato del futuro: “Ho ancora tre anni di contratto con il Real Madrid e tre anni nel calcio è un tempo lunghissimo. Alla fine del contratto avrò 33 anni e alcune opzioni da scegliere: fare altro o finire qui la carriera. Ecco, quello è il mio desiderio. Terminare la carriera al Real Madrid“.

Allenatore? No, grazie

Alla domanda su un possibile futuro da allenatore, Kroos ha risposto: “Potrei lavorare ancora in ambito calcistico però non come allenatore ai massimi livelli. Mi ritroverei ancora a fare cose che non amo: viaggiare molto e stare lontano dalla famiglia per tanto tempo. Mi immagino però un posto in un settore giovanile per trasmettere la mia esperienza. Considero importante il fatto di poter disegnare le mie giornate. Ai calciatori spesso viene imposto troppo. Immagino già la libertà che avrò in futuro”.