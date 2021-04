Kroos, il fratello rivela: “Prima del Liverpool mi parlava di Zweite Liga”

Il fratello Felix ha raccontato che prima di una gara si ferma a parlare al telefono

I fuoriclasse hanno doti speciali. Sanno rendere facili anche i gesti tecnici più difficili o non avvertire minimamente la pressione prima di un incontro particolarmente complicato, come un match di Champions League o ai Mondiali. Toni Kroos appartiene sicuramente a questa categoria. Lo dimostra in campo, dando facilmente del tu al pallone con una tecnica davvero sublime. Lo dimostra anche al di fuori dal campo, con una tranquillità invidiabile in ogni contesto.