Kroos rivela: “Bale voleva andarsene la scorsa estate, ma il Real l’ha impedito”

Gareth Bale è sempre più distante da Madrid. Il gallese dalla ripresa del campionato non ha più giocato e durante i festeggiamenti si è tenuto in disparte senza nemmeno elogiare il suo allenatore. I comportamenti tenuti dall’ex Tottenham in panchina hanno infastidito e non poco i tifosi che sui social hanno inveito contro di lui.

KROOS: “BALE VOLEVA ANDARE VIA”

Durante un’intervista a SkySport Toni Kroos ha parlato delle tensioni tra il giocatore e Zidane: “Non c’è modo di evitare una situazione che a noi infastidisce. Sicuramente non l’hanno comprato per non farlo giocare come sta succedendo adesso. All’inizio lui voleva andarsene la scorsa estate e il club gli prima detto di sì per poi bloccare tutto. Non so se è arrabbiato per questo, ma è un tema difficile”. Il tedesco poi ha cercato di smorzare: “Nel gruppo non c’è problema e tutto va bene”.