LA Galaxy, per il dopo Ibra si pensa al Chicharito Hernandez. Dall’Inghilterra: “Accordo vicino”

Il Chicharito Hernandez sta deludendo a Siviglia e il club spagnolo sta così pensando di venderlo. Secondo Sky Sport UK, il LA Galaxy sta facendo sul serio per il 31enne attaccante perché vorrebbe sostituire Ibrahimovic, tanto che alcuni emissari della squadra statunitense sono in Spagna per negoziare l’acquisto del giocatore. L’affare dovrebbe realizzarsi per una cifra intorno ai 10 milioni.

NUMERI DELUDENTI – Finora in Liga, Hernandez ha segnato solo 3 gol in 15 presenze, delle quali solo una da titolare. Numeri deludenti che stanno spingendo il Siviglia a vendere il calciatore. Per il Chicharito il futuro è sempre più in Mls.