La Juventus fa sul serio per Arthur: presentata l’offerta

Nonostante una situazione interna non facile, la Juventus prova a pianificare il futuro. Il pallino fisso degli uomini di mercato bianconeri è Arthur. Il centrocampista brasiliano classe 1996 piace eccome ad Agnelli, ma portarlo via dal Barcellona non sarà per nulla semplice.

L’offerta ad Arthur

Nei giorni scorsi lo stesso giocatore aveva allontanato le voci che lo vorrebbero vicino alla Juvenuts. Setien ha ribadito l’importanza di Arthur nella sua idea di gioco e difficilmente i blaugrana si disferanno di lui. Secondo quanto riportato da SkySport la Juventus avrebbe presentato un’offerta piuttosto considerevole al classe 1996: contratto da 5 milioni a stagione per convincere il centrocampista a sposare il progetto bianconero. Pedina importante per questo affare potrebbe essere Miralem Pjanic, oggetto del desiderio dei blaugrana. L’estate di mercato sull’asse Barcellona-Torino sarà caldissima